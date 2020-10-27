وزير العمل يكشف عن أعداد الذين يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة

2020/10/27 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

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وزير العمل عادل الركابي

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش الركابي، الثلاثاء، عن أعداد الذين يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة، مؤكدا أن هذه الأعداد تمثل أقل من نصف الدوائر.

وقال الركابي، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، اليوم، 27 تشرين الأول 2020، إنه "نتيجة لتحري وزارتنا فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدولة"، مبينا أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنته بعد من تدقيق موضوع مزدوجي الرواتب للذين هم من الموظفين والمتقاعدين ويتقاضون في الوقت نفسه إعانات الحماية الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ وأنها مستمرة في إجراءاتها".

واوضح أن "هنالك عددا من الموظفين والمتقاعدين أقروا من خلال مراجعتهم لدوائر الدولة والوزارات بتقاضيهم رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ إضافة إلى رواتبهم الحكومية، وهؤلاء تجاوزوا خمسة آلاف شخص تقريبا".

وتابع أن "عملية التقاطع مستمرة مع الوزارات والهيئات المستقلة المختلفة، حيث لم تكمل الوزارة سوى أقل من نصف دوائر الدولة، ونحن في طور إتمام هذه العملية".

وشدد الوزير على ضرورة ان تتعاون الوزارات والدوائر الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إتمام تقاطع البيانات للكشف عن مزدوجي الرواتب، مؤكدا "استرداد مبالغ تصل إلى 8 مليارات دينار حتى الآن".

وفيما يخص مبادرة التوظيف التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء، أفاد وزير العمل "أن التقديم ليس على وزارتنا، وإنما على موقع إلكتروني تابع لمكتب رئيس الوزراء".

وأشار إلى "عدم وجود تفاصيل عن عدد الأعداد المتقدمة، لكن هنالك قاعدة بيانات لدى الوزارة مسجل فيها نحو مليون و600 ألف عاطل عن العمل في العراق ومن كل المؤهلات، سواء كانوا من ذوي الشهادات أو من دونها، ومن بينهم حاملو الشهادات العليا".

ر.إ

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