العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا

2020/10/27 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشفت إدارة الآثار في إقليم ترنافا السلوفاكية أن سائحا عثر على كنزا كبيرا من النقود الفضية يعود للقرون الوسطى.

وقالت الإدارة أن السائح عثر في جذور شجرة ساقطة على كومة من صفائح فضية ذات شكل غير منتظم وتحتوي على صور تنين مشيرا الى ان " تم إرسال خبراء آثار إلى الموقع حيث اكتشفوا 147 قطعة نقدية فضية تحت الأرض.

واشارت الدراسات ان النقود معظمها تم سكها في فيينا، أما الباقي فهي مزورة مصنوعة في هنغاريا من 1251 حتى 1330 عاما.

وأوضحت إدارة الآثار أن السائح عثر على 25 من أصل 147 قطعة، مؤكدا أنه سيحصل على مكافأة بعد أن يتم تقييم قيمة الكنز

المصدر –اخبار 24

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