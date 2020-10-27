قوباد طالباني يشدد على ضرورة خدمة المواطنين

2020/10/27 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، في مراسيم مباشرة وكيلي وزيري الاعمار والعدل في حكومة اقليم كوردستان.

وهنأ قوباد طالباني وكيلي وزيري العدل والاعمار بمناسبة تسلمهما مهامها الجديدة، مشدداً على ضرورة خدمة المواطنين والعمل المشترك كعامل مهم لانجاز المهام بشكل افضل.

وتسلم حكيم وليا منصب وكيل وزير الاعمار والاسكان، كما تسلمت منصب وكيل وزير العدل شيلان عارف.

PUKmedia خاص- فوتو/أزي عمر ‌

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