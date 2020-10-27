طهران تستدعي القائم بأعمال السفير الفرنسي

2020/10/27 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لديها، يوم أمس الاثنين، وسلمته رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي، وعلى تصريحات ماكرون.

وشدد نائب مدير دائرة الشؤون الأوروبية في الخارجية الإيرانية، في حديثه مع القائم بالأعمال الفرنسي، على إدانة طهران واحتجاجها، ضد أي محاولات إهانة أو إساءة للنبي وللقيم الإسلامية، من قبل أي شخص أو أي مسؤول فرنسي.

من جانيه، أبلغ القائم بالأعمال الفرنسي، الجانب الإيراني أنه سينقل الرسالة إلى المسؤولين الفرنسيين.

PUKmedia / وكالات ‌

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