النزاهة العراقية تضبط حالات تلاعب وهدرا للمال العام بالبصرة

2020/10/27 | 11:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات ضبط حالات تلاعب وهدر للمال العام في عدد من دوائر البصرة، فيما كشفت عن ضبطها منتحل صفة ضابط في إحداها.وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية …

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