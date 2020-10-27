تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع متابعة تطورات كورونا

2020/10/27 | 11:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج أعمال فصلية وتطورات فيروس كورونا.

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