2020/10/27 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم مرصد صوفيا، المحمول جوا عبر طائرة بوينغ 747 في العثور على مياه على سطح القمر، محاصرة داخل حبيبات في شظايا معادن يُطلق عليها الزجاج الطبيعي نظرا للشبه بينها وبين الزجاج، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

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