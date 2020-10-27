ارتفاع “مفاجئ ” بأسعار النفط اليوم بعد خسائر حادة

2020/10/27 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد خسائر حادة تكبدتها مؤخرا، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة إذ يلحق ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 الضرر بآفاق الطلب على الوقود بينما ترتفع الإمدادات.



وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام “برنت” بنسبة 1% إلى 40.88 دولار للبرميل.



في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 38.93 دولار […]

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