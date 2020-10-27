قائد عمليات بغداد يوجه بإعادة افتتاح جسر السنك

2020/10/27 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

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بعد ساعات على انتهاء الاعتصام بشكل رسمي في ساحة التحرير ومقترباتها وسط العاصمة بغداد.

أصدرت قيادة عمليات بغداد، أمرا بشأن الطرق المغلقة في العاصمة، حيث وجه قائدها الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان مقتضب بفتح جسر السنك والطرق المغلقة الأخرى على خلفية التظاهرات الأخيرة، والتي شهدت أعمال عنف تسبب بها مندسون أصيب على أثرها عدد كبير من منتسبي القوات الأمنية والعشرات من المتظاهرين السلميين.

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