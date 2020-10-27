2020/10/27 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري قرية في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

وأكد مصدر أمني ان مجموعة إرهابية ترتدي الزي العسكري هاجمت أهالي قرية المزاريع العائدين من النزوح منذ نحو أسبوعين جنوبي قضاء بلد بأسلحة خفيفة ومتوسطة، أسفر عن استشهاد مدنيين ِ وإصابة تسعةٍ آخرين بجروح خطيرة بينهم امرأة.

واضاف، ان قوات من فوج طوارئ بلد والحشدين الشعبي والعشائري طوقت مكان الحادث، لمنع تكرار أي خرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مدنيين اثنين بهجوم لمجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مدنيين اثنين بهجوم لمجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).