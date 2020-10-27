مشيدا بالأجهزة الأمنية.. البارزاني: لن نسمح لأحد بتقويض الأمن في الإقليم

2020/10/27 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، بجهود الاجهزة الأمنية في الإقليم، لتمكنها من احباط مخططات إرهابية كانت تستهدف عددا من البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية.

البارزاني نشر تغريدة على تويتر ثمن فيها جهود تلك الأجهزة، والتي أدت الى الكشف عن الشبكات الإرهابية المتورطة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من المرافق الحيوية والبعثات والشركات الأجنبية، لافتا الى ان الامن والسلام في الإقليم يأتيان في مقدمة الأولويات التي لن يسمح الإقليم بالإضرار بها.

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