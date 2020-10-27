2020/10/27 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين والعثور على مخزن يضم مختلف انواع الاسلحة في منطقة الدوانم الزراعي غربي بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "عمليات بغداد نفذت عملية قبض في منطقة الدوانم الزراعي وبواجب من الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية، وتمت في العملية اعتقال متهمين اثنين".وبحسب البيان فان الاسلحة والعتاد التي عثر عليها خلال العملية كانت كالتالي:

١.



جي سي اخمس المرقمة (١٠٠٤١١٤١)٢.



جي سي اخمس المرقمة (١٠٠٤١١٣٩٣)٣.



جي سي المرقمة ( ١٠٠٤١١٤٣)٤.



بندقية كلاشنكوف اخمس (٢٤٤٨)٥.



نص اخمس (٧٦٧٥٠٠)٦.



سمنوف اخمس٧.



رمان هجومي عدد ٣٨.



رمان دفاعي عدد ٤٩.



بمبة محلية الصنع عدد١١٠.



صاعق عدد١ ١١.



مخازن عتاد جي سي عدد ١١١٢.



اخمس بلا شيكي عدد ٣١٣.



حاضن بندقية عدد ٦١٤.



فيفه كلاشنكوف عدد ٤١٥.عتاد ام ١٦ عدد ٢٠٠١٦.



حاوية عيار ٧و٦٢ ملم١٧.



ناظور قاذفة عدد واحد

١٨.



ناظور جي سي عدد واحد١٩.



جهاز ليزر عدد واحد...



٢٠.



جهاز رمي قنابل دخانية عدد واحد ٢١.



عدة تنظيف عدد واحد...٢٢.



كيس صجم عدد واحد٢٣.



اطلاقات عدد ١٠٢٤.



صاعق عدد واحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين والعثور على مخزن يضم مختلف أنواع الأسلحة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين والعثور على مخزن يضم مختلف أنواع الأسلحة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).