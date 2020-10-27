2020/10/27 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أستدعت الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاء من خلال وزارة الخارجية الايرانية القائم بالاعمال في السفارة الفرنسية لتقديم احتجاجاً على ما بدر حول الاساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تستدعي السفير الفرنسي وتبلغه رسالة شديدة اللهجة وكالة الصحافة المستقلة.

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