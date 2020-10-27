2020/10/27 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تسعى سامسونغ في السنوات الأخيرة لطرح أحدث الميزات في هواتفها القابلة للطي لضمان تفوق هذه الأجهزة في الأسواق، لكن جهازها القادم من هذا النوع قد يحمل معه تغيرات كبيرة وغير متوقعة.



وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير نسخة جديدة من هواتفها القابلة للطي ستحمل اسم Z Fold S، وستكون نسخة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات : سامسونغ تعمل حاليا على تطوير نسخة جديدة من هواتفها القابلة للطي وكالة الصحافة المستقلة.

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