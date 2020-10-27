برلمان كردستان يعقد جلسة جديدة اليوم مخصصة لمناقشة أجوبة بارزاني

2020/10/27 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..يعقد برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، جلسة اعتيادية ستكون مخصصة للتصويت على القناعة بأجوبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال حضوره الجلسة السابقة للمجلس.وقال مصدر برلماني لـ/المعلومة/، إن”مجموعة كبيرة من كتل مختلفة بينها الجيل الجديد والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والتغيير وبعض نواب الاتحاد الوطني سيصوتون بعدم القناعة بأجوبة بارزاني”.وأضاف المصدر، أن”نواب البرلمان يرون أن أجوبة بارزاني لم تكن دقيقية ولم يكشف عن عائدات الإقليم من النفط وإيرادات المنافذ الحدودية، ولماذا يستمر الاستقطاع في رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن”مجموعة كبيرة من النواب سيقدمون طلبا جديدا لهيئة رئاسة البرلمان لطلب استضافة جديدة لبارزاني ووزير ماليته للاستفهمام عن جملة مواضيع، وكشفها بالأرقام والوثائق”.



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