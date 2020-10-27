2020/10/27 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود معلومات استخبارية؛ تمكنت احدى مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين ارهابيين من عناصر المفارز الأمنية العاملة ضمن ما يسمى بديوان الجند التابع الى ولاية ديالى في داعش؛ وقد دونت اقوالهما اصولياً، واعترفا برصد تحركات القطعات العسكرية، والادلاء بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية فضلاً عن الإشراف على نصب العبوات الناسفة، ونقل الاسلحة والاعتدة والمواد الغذائية؛ اذ جرى احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصرين من مفارز داعش الأمنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصرين من مفارز داعش الأمنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).