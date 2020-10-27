وفد وزاري مصري يصل إلى بغداد تحضيرا لاجتماع برئاسة رئيسي وزراء البلدين

2020/10/27 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، وفد وزاري مصري تحضيرا لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.



وذكرت صحيفة “الصباح” الرسمية العراقية تابعته المستقلة، أن “رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيلتحق بالوفد الفني مع وزراء آخرين صباح السبت المقبل، لتوقيع جميع البروتوكولات التي توصلت […]

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