ما المقصود بفلسفة الذهن؟ - زهير الخويلدي

2020/10/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمة:" فلسفة الذهن هي إحدى فروع الفلسفة التي تهتمّ بدراسة طبيعة العقل والأحداث العقلية والوظائف الادراكية والخصائص الذهنية بالإضافة إلى الوعي المعرفي وعلاقته بأعضاء الجسد المادي وخاصة جهاز الدماغ.



توجد علاقة بين فلسفة العقل وعلم النفس التجريبي، في الغالب ما تهتم الفلسفة بالأسئلة الأكثر عمومية حول طبيعة الأشياء: ما هي طبيعة الجمال؟ ما هو الحصول على معرفة حقيقية؟ ما الذي يجعل العمل فاضلاً أو ......





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