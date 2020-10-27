ضبط منتحل صفة وحالات تلاعب واحتيال في البصرة

2020/10/27 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

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البصرة

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت هيئة النزاهة ، الثلاثاء، تفاصيل عمليات ضبط حالات تلاعب وهدر للمال العام في عدد من دوائر البصرة، كما أكدت ضبط منتحل صفة ضابط في إحدى العمليات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 27 تشرين الأول 2020، ان فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، انتقل الى مديرية ضريبة البصرة والزبير، وتمكن من ضبط ( 12) إضبارة خاصة بمحطات الوقود لعام 2019، لوجود تلاعب وهدر للمال العام فيها، حيث اكتشف الفريق بعد قيامه بتدقيق الأضابير وجود هدر للمال العام.

وأضاف البيان أن "التحريات قادت الى وجود تلاعب بكمية الوقود المصروف في المحطات، وإجراء التحاسب الضريبي بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي أو وضع قائمة (وهمية) بدل القائمة المرسلة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية، وتم ضبط أصل الكتاب المرسل من الشركة الخاص بالتحاسب الضريبي لمحطات الوقود كافة وبراءة الذمة من الضريبة المعنية التي منحت لأصحاب المحطات".

وفي عملية ثانية، تمكنت المديرية من ضبط متهما في هيئة التقاعد الوطنية بالمحافظة وبحوزته عدد من الهويات والمعاملات الخاصة بالمواطنين، موضحة أنه كان ينتحل صفة ضابط في إحدى المؤسسات الامنية ويقوم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم لقاء إنجاز معاملاتهم خلافا للقانون، موهما إياهم بأن لديه علاقات في دوائر الدولة.

وقام فريق عمل المديرية في عملية منفصلة بضبط حالات تلاعب وخداع في أحد المجمعات الطبية في مركز المحافظة، تمثلت بقيام مختبر بإجراء تحليلات نسب الدم وكريات الدم البيضاء للمواطنين، لقاء مبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنها فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، فيما أشار إلى ان العملية أسفرت عن ضبط خيوط جراحية منتهية الصلاحية منذ عام 2015 يتم استخدامها وعرضها للبيع في المجمع، على الرغم من انتهاء إجازة فتح المجمع والمختبر منذ عام.وختم البيان بالقول إنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليات التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ر.إ

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