الطقس: أجواء ماطرة و

2020/10/27 | 12:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتشير التوقعات إلى تأثر العراق بحالة ماطرة مع منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة باردة.

قال متنبئ جوي إن بداية تأثير الحالة المطرية، هي ظهور واسع للسحب في الأجواء وتحول الرياح تدريجيًا إلى جنوبية شرقية

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "التوقعات ما تزال ثابة بشأن حالة ماطرة تؤثر على عموم دول شرق المتوسط ومن ضمنها العراق".

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وأضاف "نلاحظ في جميع التحديثات أن المنخفض الجوي يتحرك بخطى ثابتة نحونا مصحوب بكتلة باردة وبيئة مناسبة لتشكل سحب حملية وعواصف رعدية".

واستدرك السلامي، "لكن تختلف التحديثات في كل مرة بين شد وجذب وذلك بسبب المرتفع الجوي شبه مداري المتعمق في طبقات الجو العليا".

وأشار السلامي إلى أن "للعراق حصة من الأمطار بغض النظر عن قوة الهطول"، مبينًا أن "الأفضلية حتى الآن هي للمناطق الغربية والشمالية، أما باقي المناطق فتعتمد على تراجع المرتفع الجوي العنيد، وفي حال اندفاعه شرقا سنلاحظ ازدياد فرص الأمطار لأغلب المدن".

وأوضح أن "بداية تاثير الحالة المطرية، هي ظهور واسع للسحب في الأجواء وتحول الرياح تدريجيًا إلى جنوبية شرقية منتصف ونهاية الأسبوع القادم".

وبيّن السلامي أن " قوة الحالة المطرية تعتمد على الضغط المرتفع أو المرتفع الجوي (H) فإن تحرك شرقًا فستكون الأمطار وفيرة وشاملة وإن تحرك للغرب فستكون الأمطار ضعيفة أو معدومة".

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