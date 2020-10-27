واع تنشر جدول أعمال جلسة الثلاثاء

2020/10/27 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إل جي تعود للمنافسة بهاتف متميز

اعلنت شركة إل جي، استعدادها لاطلاق Q52 الذي سيكون أفضل هواتفها من الناحية التقنية، والمنافس الأبرز لهواتف سامسونغ الحديثة.

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