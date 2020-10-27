اعتقال 2 من ارهابيي داعش في ديالى

2020/10/27 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عنصرين من المفارز الأمنية التاعبة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان: بعد ورود معلومات استخبارية، تمكنت احدى مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين ارهابيين من عناصر المفارز الأمنية العاملة ضمن ما يسمى بديوان الجند التابع الى ولاية ديالى في تنظيم داعش الارهابي.

واضاف البيان: دونت الجهات المختصة اقوالهما اصولياً واعترفا برصد تحركات القطعات العسكرية، والادلاء بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية فضلاً عن الإشراف على نصب العبوات الناسفة، ونقل الاسلحة والاعتدة والمواد الغذائية، وجرى احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

PUKmedia اعلام جهاز الامن الوطني ‌

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