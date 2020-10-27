أسعار النفط ترتفع بعد خسائر قوية بالأمس

2020/10/27 | 12:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خسائر قوية بالأمس على خلفية تزايد المخاوف بشأن الطلب على الخام.

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