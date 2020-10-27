رحيل فنان سوريّ.. وكلمات وداع مؤثرة من النجوم

2020/10/27 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بكلمات حزينة ودع زملاء الفنان السوري الراحل نبيل حلواني الذي أعلن خبر وفاته أمس بعد معاناة مع المرض.

وشكّل الخبر صدمة في الوسط الفني السوري، وتفاعل معه العديد من النجوم ممن بادرو بنعي الراحل ومن بينهم شكران مرتجى التي كتبت "رحمة الله عليك ياصديق الأيام الجميله نبيل لم نلتقي منذ سنوات ولكن في القلب لك محبة ودموع العين ترثيك رحمة الله عليك في جنان الخلد والصبر والسلوان لمحبيه وعائلته وأصدقائه".

وكتبت سلاف فواخرجي "الرحمة لروح الزميل العزيز الممثل نبيل حلواني".

وعلّق عدنان أبو الشامات بدوره على الخبر الحزين "أرجو أن تنصفك السماء..



كنت نبيلاً رغم قسوة الحياة عليك..



نبيل حلواني في رحمة الله".

وبعبارات مؤثرة نعت رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين من خلال صورة نشرتها له مع صديقه الراحل مأمون الفرخ وكتبت "الزميل الممثل نبيل حلواني يلي بيعرفك بيعرف قديش حامل من إسمك كل النبل..



مافي زميل أو زميلة مرضت إلا وشفتك سابقنا عم تأدي واجبك الإنساني إتجاهم".

وأضافت، "وبأية جنازة لاية زميل تكون انت يلي عم تصبرنا..".



وختمت الرسالة بعبارة "نبيل كلنا منعرف قديش كسرك فراق رفيق عمرك مأمون الفرخ و قلتلي إنشالله ما طول عنو مشان ما إشتقلو..



الله يرحمكم..



فراقكم وجعنا كل العزاء والصبر لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

كذلك تفاعلت كندة حنا مع الخبر وعلّقت ببوست على حسابها الشخصي بفيسبوك، "ليكن ذكره أبديا، السلام لروحك الطيبة"، وإعتبرت تولاي هارون رحيله بالمبكر "بكرت يا نبيل، الله يرحم روحك الطيبة”، أما خالد القيش فقال: "نبيل حلواني وداعاً..



الطيبون لا يتحملون القسوة".

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