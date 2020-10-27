أكبر عرض للأسهم في العالم بقيمة 34 مليار دولار.. مجموعة

2020/10/27 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف مجموعة "آنت" الصينية التابعة لرجل الأعمال والملياردير جاك ما إلى جمع أكثر من 34 مليار دولار، في أكبر طرح عام أولي في العالم.

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