2020/10/27 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ يومين

إغلاق الفنادق بسبب كورونا يكبد ميامي 3.3 مليارات دولار

منذ 4 أيام

النفط يكابد صعوبات للتعافي بعد تنامي مخزون البنزين الأمريكي

منذ 5 أيام

الزراعة تقرر منع استيراد محصول الرمان لوفرته محلياً

منذ 6 أيام

مصرف النهرين الاسلامي يطلق تمويل مرابحة الاستصناع

منذ 6 أيام

النفط: العراق سيعلن الاكتفاء الذاتي من البنزين في 2023

منذ 7 أيام

البنك المركزي يبحث مع مصارف المانية فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية

منذ أسبوع واحد

أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف بشأن زيادة حالات كورونا

منذ أسبوع واحد

“أوبك+”: إغلاقات الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيدا من المخاطر

منذ أسبوع واحد

المالية: معالجة الأزمة الحالية تحتاج إلى إصلاح حقيقي

منذ أسبوع واحد

البنك المركزي: المحافظ سيبحث رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي ذات المخاطر العالية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه بإستيراد بيض التفقيس عبر منافذ مطار بغداد وموانىء البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه بإستيراد بيض التفقيس عبر منافذ مطار بغداد وموانىء البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).