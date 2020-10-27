وزارة الاعمار: صرف اكثر من 244 مليار دينار لقروض صندوق الاسكان للعام الجاري

2020/10/27 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن 244 مليار دينار قروض الإسكان المصروفة في العام الحالي.

وقالت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي شهد قبول الصندوق 8604 معاملات ،وصرف 17233 دفعة اقراضية بقيمة اجمالية تبلغ 244.671.500.000 مليار دينار لغاية منتصف شهر تشرين الأول الحالي ،ولجميع المحافظات عدا إقليم كردستان".

وأضافت أن "الوزارة تعمل على استخدام التقنيات الحديثة كافة ،التي من شأنها تطوير عمل الصندوق لأداء مهامه بمستوى عال وشفاف خدمة للمواطنين".

يذكر أن صندوق الإسكان مدد مؤخراً مدة تسديد القروض الممنوحة للمواطنين ضمن مبادرة البنك المركزي لتصل إلى 15 سنة بدلاً من 10 سنوات ،وبأثر رجعي استجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتخفيفاً عن كاهل المواطنين المقترضين.

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