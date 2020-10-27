2020/10/27 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف بنك "إتش.إس.بي.سي" عن تراجع الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكنها تجاوزت توقعات المحللين.

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