2020/10/27 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون وزير الشباب والرياضة في حكومة المتمردين الحوثيين حسن زيد، والمطلوب من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية، في حادث أمني نادر في العاصمة صنعاء التي يحكمها الحوثيون بقبضة من حديد.

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