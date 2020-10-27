2020/10/27 | 13:06 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 12:50 مساءً | عدد القراءات : 38

برئاسة الكعبي..



البرلمان العراقي يبحث قانون تمويل العجز المالي

عقدت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وذكر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان، ان"الاخير ترأس اجتماعا مهما للجنة المالية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي".

وكانت رئاسة البرلمان قد وجهت بعقد اجتماع للجنة المالية النيابية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي اتم البرلمان قراءته الاولى.

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