ضبط وإتلاف أدوية بشرية في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/10/27 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة عن ضبط كمية من الأدوية البشرية بحوزة مسافر عراقي مخالفا للضوابط والتعليمات النافذة.

وذكرت الهيئة ان “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها من مديرية المنفذ الحدودي والمركز الصحي وشعبة التراخيص وشرطة الكمارك وممثل المركز الكمركي”.

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