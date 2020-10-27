ترمب يضع شروطا مقابل عودة واشنطن إلى عضوية منظمة الصحة العالمية

2020/10/27 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن شروط عودة بلاده إلى عضوية منظمة الصحة العالمية، بعد تعليق واشنطن تمويل المنظمة على خلفية انتشار جائحة كورونا في العالم.

الرئيس الأميركي قال في تصريح إن عودة الولايات المتحدة إلى عضوية الصحة العالمية ستكون في مقابل أموال أقل بكثير من السابق، مبينا ان واشنطن تدفع إلى المنظمة خمسَ مئة مليون دولار سنويا، بينما تدفع الصين تسعة ً وثلاثين مليون دولار، وبالتالي فإن أميركا ليست مجبرة على دفع كل هذه الأموال للمنظمة في مقابل تسترها على أخطاء الصين بشأن التسبب بتفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض في وقت لاحق وضع خطط لاستئناف تمويل المنظمة جزئيا، بشرط الحصول على قدر مساو من المساهمات مع الصين، فضلا على سلسلة من الإصلاحات.

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