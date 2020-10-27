المنافذ “تنتقم” من شحنة بيض مستوردة وتتلفها دعمًا للمنتج الوطني

2020/10/27 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء إتلاف بيض المائدة دعماً للمنتح المحلي في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وذكر إعلام الهيأة في بيان، أن “منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، ضبط كمية من بيض المائدة بحوزة عدد من سائقي العجلات عند سيطرة البحث والتحري”.

وأضاف البيان، أن “الهيأة لا تسمح باستيرادها ودخولها العراق، حفاظاً ودعما للمنتج المحلي والتزاما بما يصدر من توصيات المواد الممنوعة في الروزنامة الزراعية”، مبيناً أن “عملية الاتلاف تمت وفق محضر أصولي وفي المكان المخصص لذلك”.

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