2020/10/27 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيما هددت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.



وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش.



في حين صعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الذهب في العالم اليوم الثلاثاء وكالة الصحافة المستقلة.

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