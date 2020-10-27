القبض على شخص بحوزته 50 ليرة اثرية في بغداد

2020/10/27 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على متهم بحوزته 50 ليرة اثرية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية المحترم ومن خلال رصد احد المتهمين يروج لبيع قطع اثرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد استدراجه من محافظة صلاح الدين الى محافظة بغداد ونصب كمين محكم له والقبض علية بالجرم المشهود في منطقة المنصور ببغداد و بحوزته( ٥٠ ليرة) اثرية تعود للعصور القديمة."

ولفت البيان الى ان "المتهم تم تسليمة مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".





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