2020/10/27 | 13:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أنه لا يُفكر في الاستقالة في الوقت الحالي، رغم مطالبات حجب الثقة من أعضاء النادي في الفترة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارتوميو يرفض الاستقالة رغم المطالبات ويتغزل بميسي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارتوميو يرفض الاستقالة رغم المطالبات ويتغزل بميسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).