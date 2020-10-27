2020/10/27 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره حمله لمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد ما حدث من اساءة للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الرئيس الفرنسي واعتبروا هذا نوعا من نصرة الدين لظنهم أن هذه المقاطعة سوف تؤثر على الاقتصاد الفرنسي.



قالت الدكتورة هند مرسي مدرسة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف سيتأثر الاقتصاد الفرنسي من حملة المقاطعة بسبب الإساءة للنبي وكالة الصحافة المستقلة.

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