عضو بمالية البرلمان يوضح مدى إمكانية تدخل واشنطن لمساعدة العراق بأزمته المالية- عاجل

2020/10/27 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان الدول العظمى تعاني اليوم من ازمات اقتصادية كبيرة ومنها الولايات المتحدة الامريكية بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن بامكان واشنطن مساعدة العراق بالحصول على الدعم المالي من البنوك الدولية.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "واشنطن لم تلتزم الصمت ازاء ازمة العراق المالية لان الحكومة العراقية لم تطلب منها ذلك، بالاضافة الى ان وضعها الاقتصادي في الوقت الحالي يعاني من الكثير من المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا". واضاف ان "الولايات المتحدة الامريكية بامكانها ان تساعد العراق من خلال توصية المؤسسات المالية الدولية بدعم الحكومة العراقي بالقروض سواء من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". واكد انه "واشنطن حتى وان كانت حليفة للعراق لكن لا يمكنها ان تمنحنا الاموال على شكل هبات، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يشهده البلاد الغارق بالديون لا يتحمل اخذ المزيد من القروض"، لافتا الى ان "واشنطن بامكانها مساعدة العراق ايضا عبر ادخال شركاتها او الشركات الاجنبية الاستثمارية الاخرى للبلاد".وفي 20 أب الماضي، أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، أن مرحلة جديدة للتعاون بين بلاده والولايات المتحدة ستبدأ، بعد اجتماعه يومها مع الرئيس، دونالد ترامب في واشنطن، والذي وصفة بـ"المثمر".وغرد مصطفى الكاظمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حينها "انهيت للتو لقاءً مثمراً مع الرئيس دونالد ترامب، سننتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا تنظيم داعش، و تعزيز شراكتنا الاقتصادية".وتابع: "نشكر الرئيس ترامب وأصدقائنا الأميركيين لمساعدتنا في حربنا ضد الإرهاب".وأكد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب،إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق.وجاء اجتماع الكاظمي، مع ترامب بعد يوم من توقيع خمس شركات أمريكية، بينها شيفرون، اتفاقات مع حكومة بغداد بهدف تعزيز استقلال العراق عن إيران في مجال الطاقة.وألمح الكاظمي إلى استعداد العراق لإزالة العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية.

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