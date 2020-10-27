مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية تركية شمالي العراق

2020/10/27 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الاول 2020)، مقتل 6 عناصر من الحزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.وذكرت الوزارة عبر منصتها على "تويتر"، أن "العمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني متواصلة بكل حزم".حسب قولها.واضافت الوزارة "ان العملية اسفرت عن مقتل 6 من عناصر الحزب العمال الكردستاني كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية، بعد رصدهم في منطقتي زاب وغارة شمالي العراق".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد (25 تشرين الاول 2020)، قتل 3 عناصر من الحزب العمال الكردستاني بغارات جوية نفذتها في شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الغارات الجوية استهدفت مواقع عناصر الحزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق".

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