مانشستر سيتي يساعد ريال مدريد على التخلص من لاعبه

2020/10/27 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن عودة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاهتمام بضم إيسكو لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم إيسكو من قبل بالانتقال للعب في صفوف مانشستر سيتي بناءً على طلب من الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي.

ولكن المفاوضات لم تسر بالشكل المطلوب، ليستمر إيسكو مع ريال مدريد حتى وقتنا هذا في محاولة لإيجاد نفسه مع النادي الملكي.

وأشار موقع"Todofichajes "الإسباني إلى أن :" إدارة ريال مدريد ستضع لاعبها إيسكو للبيع خلال سوق الانتقالات الشتوية، لعدم حاجة الفرنسي زين الدين زيدان لخدمات اللاعب الذي أعطاه أكثر من فرصة، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه.

وأضاف الموقع أن:" بيب جوارديولا سعيد للغاية بهذا الخبر، وطلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد معه في الميركاتو المقبل".

وأكمل الموقع أن:" إيسكو سيكون متاحاً لفريق مانشستر سيتي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو".

الجدير بالذكر أن عقد إيسكو سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2022.

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