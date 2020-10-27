2020/10/27 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / أحبطت قوة قتالية من الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر “ داعش” الاجرامي قرب منطقة نفط خانة في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم أن “قوة قتالية من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت مجموعة من داعش في محاولة تسلل لاستهداف القطعات الأمنية في حوض نفط خانة الحدودية شمال شرق بعقوبة .



وأضاف ان القوة عالجت المجموعة الارهابية بالسلاح الثقيل محققة إصابات مباشرة في صفوفهم فيما لاذ آخرون بالفرار ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تسلل لداعش الى حوض نفط خانه في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تسلل لداعش الى حوض نفط خانه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).