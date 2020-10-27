وزير الزراعة يوجه بأستيراد بيض التفقيس عبر منافذ مطار بغداد وموانىء البصرة

2020/10/27 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدخول بيض التفقيس المستورد بأجازات رسمية والمعد لأنتاج الدجاج البياض واللاحم عبر منافذ مطار بغداد الدولي وموانىء البصرة الجنوبية .واكد الخفاجي بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه , انه أتخذ هذا القرار من أجل تخفيف التكلفة المالية عن منتجي الدواجن وذلك لفرض منافذ الاقليم تعرفة كمركية عالية وبشكل أحادي على بيض التفقيس المسموح باستيراده وبأجازات استيراد رسمية لأجل ديمومة قطاع الدواجن ".وقال الوزير :" من الاجدى ان يتم تشديد اجراءات المنع على بيض المائدة والدجاج الممنوع من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية والذي يدخل تهريبا عبر هذه المنافذ الى الاسواق العراقية وليس على بيض التفقيس الذي انتاجه المحلي لايغطي قطاع الدواجن حاليا نتيجة زيادة المشاريع التي تم تأهيلها والمشاريع المنتجة " .ووصف وزير الزراعة هذه الاجرا ءات بالمهمة كونها تسهم في زيادة انتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب و تخفيف الاعباء وتقليص الروتين عن منتجي الدواجن من جانب أخر"./انتهى2

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