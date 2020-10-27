وفد مصري يصل الى بغداد اليوم تحضيراً لإجتماع السبت

2020/10/27 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، وفد وزاري مصري تحضيرا لاجتماع اللجنة العراقية - المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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