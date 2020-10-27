القبض على متهم بحوزته {٥٠ ليرة} أثرية في بغداد

2020/10/27 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال رصد احد المتهمين يروج لبيع قطع اثرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد استدراجه من محافظة صلاح الدين الى محافظة بغداد ونصب كمين محكم له والقبض علية بالجرم المشهود في منطقة المنصور ببغداد و بحوزته ( ٥٠ ليرة) اثرية تعود للعصور القديمة.

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