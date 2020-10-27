الخارجية الفرنسية تحذر جاليتها في العراق و3 بلدان أخرى

2020/10/27 | 13:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دعت الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، مواطنيها في أربع بلدان إلى توخي الحذر من تظاهرات احتجاجاً على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد باسم حرية التعبير.

وبحسب الخارجية الفرنسية التحذير شمل بلدان، العراق، إندونيسيا، بنغلاديش، وموريتانيا.

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