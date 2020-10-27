الزراعة توجه بإستيراد بيض التفقيس عبر مطار بغداد وموانىء البصرة

2020/10/27 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت وزارة الزراعة، الثلاثاء، بدخول بيض التفقيس المستورد بأجازات رسمية والمعد لأنتاج الدجاج البياض واللاحم عبر منافذ مطار بغداد الدولي وموانىء البصرة الجنوبية.

واكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في بيان له اليوم (27 تشرين الاول 2020)، بان هذا القرار اتخذ من أجل تخفيف التكلفة المالية عن منتجي الدواجن وذلك لفرض منافذ الاقليم تعرفة كمركية عالية وبشكل أحادي على بيض التفقيس المسموح باستيراده وبأجازات استيراد رسمية لأجل ديمومة قطاع الدواجن.

واشار الى انه من الاجدى ان يتم تشديد اجراءات المنع على بيض المائدة والدجاج الممنوع من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية والذي يدخل تهريبا عبر هذه المنافذ الى الاسواق العراقية وليس على بيض التفقيس الذي انتاجه المحلي لايغطي قطاع الدواجن حاليا نتيجة زيادة المشاريع التي تم تأهيلها والمشاريع المنتجة.

ووصف هذه الاجرا ءات بالمهمة كونها تساهم في زيادة انتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب و تخفيف الاعباء وتقليص الروتين عن منتجي الدواجن من جانب أخر .

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