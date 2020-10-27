بالوثائق.. البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة اليوم

2020/10/27 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الثلاثاء، جدول أعمال جلسة مجلس النواب الـ 15 التي سيعقدها اليوم عند الساعة الخامسة مساء، بعد رفع جلسته فجر اليوم.

وبحسب وثائق صادرة عن الدائرة الإعلامية، اليوم، 27 تشرين الأول 2020، فقد تم إدراج مجموعة من القوانين لغرض التصويت عليها وقراءة أخرى، وتضمن جدول الأعمال 16 فقرة، فضلا عن الفقرة السابعة عشرة التي أُطلق عليها "مناقشات عامة".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته فجر اليوم التي عقدت بعد الساعة الثانية عشرة، على فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة المتعلقة بقانون الانتخابات لمحافظة نينوى، وأرجأ التصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة الخاصة بمحافظة كركوك، إلى جلسة يوم غد الأربعاء، ليكتمل التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات.

ر.إ

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