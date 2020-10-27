2020/10/27 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/تحتفل الفنانة اللبنانية اليسا بعيد ميلادها الـ 48 في أجواء مختلفة كثيرًا عن الأعوام السابقة، فعيد ميلادها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، يأتي بالتزامن مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بلبنان.



ومنذ تأزم الوضع فى البلاد ، أظهرت إليسا المعروفة بمواقفها السياسية ، اعتراضها على الطبقة الحاكمة ، ودائماً توجه انتقادات عنيفة إلى النظام السياسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فى عيد ميلادها الـ 48..



محطات فى حياة “إليسا” على مدار 20 عاما وكالة الصحافة المستقلة.

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