قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.. تويتر يحذر من

2020/10/27 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ت شبكة "تويتر"، منذ يوم الاثنين، رسائل تحذير من حملات تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد ونتائجها على مشارف انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية.

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