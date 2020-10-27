النفط : حريق شركة مصافي الوسط لم يسجل أضراراً

2020/10/27 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق اندلع في شركة مصافي الوسط.وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته /المعلومة/ إن “فرق السلامة والاطفاء في شركة مصافي الوسط والجهات الساندة تمكنت من اخماد حريق اندلع في أحد الأنابيب الناقلة لوقود الغاز الجاف بالقرب من مصفى الدورة”.وأضاف أن “حادث الحريق الذي اندلع في الشركة لم يسجل أي أضرار “.وأعلن الدفاع المدني أن “حريقاً اندلع في مخلفات نفطية داخل مصفى الدورة ببغداد، ما دفع فرق الإطفاء التابعة للمديرية للهرع إلى موقع الحادث والسيطرة على الموقف من دون توسعة النيران إلى مناطق أخرى من المصفى بوقت قياسي”.انتهى 25

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